مهاجم عراقي على اعتاب الانضمام الى الفيصلي الاردني

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2019-12-21 | 15:26
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اقترب مهاجم نادي النفط، فرحان شكور، من الانتقال الى صفوف نادي الفيصلي الاردني في الانتقالات الشتوية المقبلة.
واوضح ان "ادارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع المهاجم العراقي فرحان شكور، من اجل تعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة وتعويض مهاجمه النيجيري".
واضاف ان "شكور اقتنع بفكرة الانضمام الى صفوف الفيصلي خاصة وان الفريق الاردني سيلعب في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2020".
يذكر ان شكور سجل هدفاً وحيداً مع فريقه هذا الموسم بعد مرور ثلاث جولات من الدوري الممتاز.
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