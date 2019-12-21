اخبار العالم

مهاجم عراقي على اعتاب الانضمام الى الفيصلي الاردني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-12-21 | 15:26

مهاجم عراقي على اعتاب الانضمام الى الفيصلي الاردني

2,209 مشاهدة

اقترب مهاجم نادي النفط، فرحان شكور، من الانتقال الى صفوف نادي الفيصلي الاردني في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال مصدر مقرب من شكور في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الفيصلي، سيفتقد لخدمات مهاجمه النيجيري جبولاهان سلامي، بعدما اقترب من الرحيل عن نادي الفيصلي الأردني بعد ستة أسابيع فقط من الانضمام إلى الازرق".

واوضح ان "ادارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع المهاجم العراقي فرحان شكور، من اجل تعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة وتعويض مهاجمه النيجيري".

واضاف ان "شكور اقتنع بفكرة الانضمام الى صفوف الفيصلي خاصة وان الفريق الاردني سيلعب في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2020".

يذكر ان شكور سجل هدفاً وحيداً مع فريقه هذا الموسم بعد مرور ثلاث جولات من الدوري الممتاز.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم عراقي على اعتاب الانضمام الى الفيصلي الاردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا