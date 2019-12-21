مهاجم عراقي على اعتاب الانضمام الى الفيصلي الاردني

وقال مصدر مقرب من شكور في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الفيصلي، سيفتقد لخدمات مهاجمه النيجيري جبولاهان سلامي، بعدما اقترب من الرحيل عن نادي الفيصلي الأردني بعد ستة أسابيع فقط من الانضمام إلى الازرق".واوضح ان "ادارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع المهاجم العراقي فرحان شكور، من اجل تعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة وتعويض مهاجمه النيجيري".

واضاف ان "شكور اقتنع بفكرة الانضمام الى صفوف الفيصلي خاصة وان الفريق الاردني سيلعب في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2020".

يذكر ان شكور سجل هدفاً وحيداً مع فريقه هذا الموسم بعد مرور ثلاث جولات من الدوري الممتاز.