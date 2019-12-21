إصابة مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة مدني بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الامين شرقي العاصمة بغداد". وأضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابة المدني بجروح خطيرة".



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