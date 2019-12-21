القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما حظي بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون. ورغم دعم حزب الله وحلفائه وكتلة عون لرئيس الوزراء المكلف، فإن تحفظ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وتيار المستقبل عن تسمية دياب يسحب الغطاء (السني) عن الحكومة قد يقود لأزمة جديدة في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكومة حسان دياب.. "حزب الله" يتحدى إرادة اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.