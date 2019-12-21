اعتصام أنصار تيار المستقبل اللبناني اعتراضا على تكليف حسان دياب

بدأ أنصار تيار المستقبل اللبناني، مساء السبت، اعتصاما أمام دار الإفتاء اعتراضا على تكليف حسان دياب بالحكومة الجديدة.

وأفاد مراسل "العين الإخبارية" بأن المعتصمين طالبوا بعودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.

وأكد أن مجموعة أخرى عمدت إلى إقفال طريق كورنيش المزرعة وفردان في بيروت، وسط استنفار وانتشار مكثف للجيش والقوى الأمنية.

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وجاء تكليف دياب بعد نحو شهرين من استقالة الحريري، ورفضه القبول بإعادة تكليفه ما لم تكن حكومة تكنوقراط.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.

وكان قد تم مساء الخميس تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب، وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية.