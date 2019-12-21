انت الان تتابع حرائق الغابات تصل إلى مستوى الطوارئ على أطراف مدينة سيدني الأسترالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيران مشتعلة بسبب حرائق غابات بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا يوم السبت

احتدمت حرائق الغابات في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا يوم السبت بفعل الأوضاع المناخية السيئة ووصلت ثلاثة حرائق على أطراف مدينة سيدني إلى مستوى الطوارئ، في حين عثرت السلطات على جثة في ولاية جنوب أستراليا في منطقة حرائق.

وأُغلقت طرق رئيسية خارج سيدني وطلبت السلطات من الناس تأجيل انتقالاتهم محذرة من حرائق لا يمكن التكهن بها نتيجة الرياح القوية ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.

وقال رئيس خدمات الإطفاء في المناطق الريفية‭‭‭ ‬‬‬بولاية نيو ساوث ويلز للصحفيين إن الظروف المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وفرت ”أجواء حرائق كارثية“.

ويحتدم نحو 100 حريق في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز وُصفت ستة منها بأنها وصلت لمستوى الطوارئ.

ومع اقتراب عيد الميلاد حذرت الشرطة المواطنين من السفر على مدار اليوم حيث من المرجح إغلاق الطرق وارتفاع درجات الحرارة.

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وقالت متحدثة باسم شرطة الولاية ”اليوم ليس اليوم المناسب لبدء عطلتكم“.

وقال الوزير المسؤول عن خدمات الشرطة والطوارئ بالولاية ديفيد إليوت إن ما يقرب من عشرة آلاف من أفراد الطوارئ سينتشرون في أنحاء الولاية، وهو ما سيكون أكبر انتشار على الأرجح بالولاية في حالة طوارئ.

ومن المتوقع أن تشهد الأوضاع تحسنا في الأيام القادمة قبل موجة أخرى من الطقس الحار خلال نحو أسبوع.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه ليس من المتوقع هطول أمطار غزيرة في الشهرين المقبلين.