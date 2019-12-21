شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية : مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا "استفزازية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 أفاد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي "غير مفيدة" و"استفزازية"، وتشكل مصدر قلق للولايات المتحدة.

Advertisements وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة جدا" من التصعيد العسكري لقوات المشير خليفة حفتر، داعيا جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف التصعيد، وفقا لرويترز

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