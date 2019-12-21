أسرة مسؤول قطري سابق تجري صفقة مع رجل أعمال إسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الدوحة - الخليج 365

صفقات يجريها مسؤولون قطريون سابقون مع رجل أعمال إسرائيلي.



في التفاصيل، عقدت أسرة رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، صفقة مع أسرة رجل الأعمال الإسرائيلي، أمير دايان، باعت فيها الأولى اثنين من الفنادق التي تملكها في لندن بمبلغ 255 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار)، حسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية.

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وتشمل الصفقة فندقي ”ساندرسن“ و“سانت مارتن لين“، اللذين كان الشيخ حمد اشتراهما قبل حوالي ثماني سنوات بمبلغ 192 مليون جنيه إسترليني.

وكانت شركة ”فيفيون“، مقرها لوكسمبورغ، التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان، أعلنت يوم أمس الجمعة، عن شرائها فندقين دون أن تذكرهما أو تشير إلى بائعهما.

وأشارت بلومبيرغ، إلى أن أسرة الشيخ حمد التي لم تعقب على الخبر، كانت عرضت للبيع خلال الصيف الماضي هذين الفندقين، وعقارا آخر في باريس.