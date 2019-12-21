شكرا لقرائتكم ماكرون: القوات الفرنسية قتلت 33 "إرهابياً" في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أبيدجان، السبت، أنّ عملية برخان الفرنسية قتلت 33 "إرهابياً" صباحاً في مدينة موبتي في مالي. وأوضح ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في ثاني أيام زيارته لساحل العاج، أنّ العملية حررت دركيين ماليين من أيدي المتشددين، كما أسرت مقاتلاً، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأضاف ماكرون أن "هذا النجاح الكبير هو بفضل التزام قواتنا، إنه الدعم الذي نقدمه إلى مالي والمنطقة وأمننا". وتابع: "تكبدنا خسائر، وحققنا أيضا انتصارات هذا الصباح بفضل ما يقوم به جنودنا وعملية برخان".

وأكدت قيادة الجيش الفرنسي سقوط هذا العدد من القتلى خلال هذه العملية التي قالت إن القوات الفرنسية نفذتها الليلة الماضية قرب الحدود الموريتانية.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر من مقتل 13 جندياً فرنسياً في اصطدام مروحيتين خلال "عملية قتالية" في ليبتاكو بمنطقة ميناكا الواقعة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تنفذ عملية برخان لمكافحة المتشددين عمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.

وأمضى الرئيس الفرنسي ليل الجمعة السبت مع القوات الفرنسية في أبيدجان.