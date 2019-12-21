مخزومي: موقفنا هو التحفظ حتى يظهر شكل الحكومة ولا بد من اعطاء دياب مهلة 6 اشهر

اكد رئيس حزب الحوار النائب ​فؤاد مخزومي​ في حديث تلفزيوني أن "نية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ كانت الرجوع للحكومة رغم ان اعلن عكس ذلك"، لافتا الى ان "الحريري حرق كل الاسماء التي كانت تطرح ل​رئاسة الحكومة​".

ولفت مخزومي الى ان "تكليف رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ تم بمشاركة كل الفرقاء والحريري شارك بالتسوية التي ادت الى التكليف"، مشيرا الى انه "اذا فشل دياب ب​تشكيل الحكومة​ فهناك سعي لاعادة الحريري"، مشددا على ان "​تيار المستقبل​ ليس بعيدا عن قرار تكليف دياب بغض النظر اذا كان سيشارك في الحكومة ام لا".

واوضح مخزومي ان "موقفنا هو التحفظ حتى يظهر شكل الحكومة ولا بد من اعطاء دياب مهلة 6 اشهر".

