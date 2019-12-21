دمرجيان: نعوّل على حكمة دياب للإتيان باختصاصيين ولا خلاص للبنان إلا بتطبيق القوانين

شدّد النائب ​إدي دمرجيان​، بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ في ​مجلس النواب​، بإطار ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة الّتي يجريها، على أنّ "الوضع الاجتماعي والمالي والتربوي لا يحتمل والاقتصاد مهدّد، لذا نعوّل على حكمة دياب للإتيان باختصاصيّين يضعون نصب أعينهم القانون، فلا خلاص ل​لبنان​ إلّا بتطبيق القوانين".

ولفت إلى "انّني تمنّيت على دياب تدخّله السريع لوقف الأعمال الانتقائية الظالمة، كما تمنّيت تدخّله السريع مع ​المصارف​ كي لا تُعطّل مبدأ الاقتصاد الحر ولتسهيل حقوق المودعين وأمورهم".