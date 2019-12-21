دمرجيان: نعوّل على حكمة دياب للإتيان باختصاصيين ولا خلاص للبنان إلا بتطبيق القوانين

شدّد النائب إدي دمرجيان، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب في مجلس النواب، بإطار الاستشارات النيابية غير الملزمة الّتي يجريها، على أنّ "الوضع الاجتماعي والمالي والتربوي لا يحتمل والاقتصاد مهدّد، لذا نعوّل على حكمة دياب للإتيان باختصاصيّين يضعون نصب أعينهم القانون، فلا خلاص للبنان إلّا بتطبيق القوانين".
ولفت إلى "انّني تمنّيت على دياب تدخّله السريع لوقف الأعمال الانتقائية الظالمة، كما تمنّيت تدخّله السريع مع المصارف كي لا تُعطّل مبدأ الاقتصاد الحر ولتسهيل حقوق المودعين وأمورهم".
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