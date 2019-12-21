ستريدا جعجع: كنّا صادقين مع الحريري و"ما بلفناه"

أكدت النائب ​ستريدا جعجع​ في تصريح له من ​مجلس النواب​ الى انه "كنّا صادقين مع رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ و"ما بلفناه"، مضيفة :"الوقت سيظهر أننا كنّا صادقين وعلى حق".

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