أعلن رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ عن شراكة جديدة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​، تهدف الى مساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة في زحلة.

وفي كلمة له خلال استقباله في طاولة يوحنا الرحيم وفداً من المفوضية، لفت درويش الى ان "طاولة يوحنا الرحيم مطعم مجاني لكل فقراء زحلة والجوار و​النازحين السوريين​، انطلق منذ خمس سنوات وبقدم يومياً اكثر من 500 وجبة طعام ساخن لإخوتنا المحتاجين. اهمية هذا المشروع في هذا الوقت بالذات، هو ان يجعل الناس تشعر مع بعضها البعض، اهل زحلة والجوار في تعاضد وشركة دائمة مع بعضهم، ونحن في المطرانية أخذنا على عاتقنا ان نهتم بهذا المشروع".

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كانت هذه تفاصيل خبر شراكة بين ابرشية زحلة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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