نقولا نحاس: الخيارات معدومة وخيارنا الوحيد التوافق على طريق الإنقاذ

اعتبر عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​، في تصريح تلفزيوني، أن لبنان يمر بظرف إستثنائي والجميع أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة، كاشفاً أنه طلب من رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ إعداد قائمة بأولويات الإصلاح.

وشدد نحاس على أن الفرصة سانحة من أجل ولادة حكومة تأخذ التسهيلات التي لم تكن متوفرة من قبل، مشيراً إلى أن من لا يريد تسهيل مهمة الحكومة المقبلة يتحمل المسؤولية، مشدداً على أن "الخيارات معدومة وخيارنا الوحيد التوافق على طريق الإنقاذ".

واعتبر نحاس أن مسؤولية دياب هي تقديم بيان وزاري يحدد الأوليات بوضوح، لأن لذلك يعطي ثقة للمجتمع الدولي و​الشعب اللبناني​.