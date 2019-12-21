عربيد يعرب عن خشيته من وقوع الكارثة في شهري كانون الثاني وشباط

اعرب رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ عن خشيته من وقوع الكارثة في شهري كانون الثاني وشباط. ولفت إلى أن "نسبة تراجع ​الحركة التجارية​ وبيع التجزئة خلال شهر الأعياد بلغ خمسة واربعين بالمئة"، معتبراً أن "هذا مؤشر خطير قد لا تصمد إثره المؤسسات وأخشى الكارثة في كانون الثاني و شباط".

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