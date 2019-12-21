إحباط عملية تهريب مبتكرة لكمية كبيرة من الكبتاغون إلى السعودية وضبط 17400 حبة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عمليّات رصد وتعقّب استمرّت لحوالي 3 سنوات، تمكّن ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف المدعو: "ج. ك." (مواليد عام 1976، مكتوم القيد)، وذلك بتاريخ 12 كانون الأول 2019 في بلدة ​مستيتا​ - جبيل، بجرم تهريب كميّة من حبوب "الكبتاغون" المخدّرة من ​لبنان​ إلى ​السعودية​، وضَبط بحوزته كميّة كبيرة من هذه الحبوب (17400 حبة) مخبّأة بطريقة محترفة داخل براغٍ من الحجم الكبير بعد حفرها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي تهريب حبوب مخدّرة خلال عام 2016، الأولى كانت موضّبة داخل "بستونات" والثانية داخل "براغي"، بالاشتراك مع آخرين"، لافتةً إلى أنّه "اعترف أيضًا بأنّه كان يَعمد إلى التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار، منعًا لتعقّبه وتوقيفه، مستخدمًا بطاقات هويّة مزوّرة وخطوط هاتفية مختلفة".

وذكرت المديرية أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات ​القضاء​ المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".