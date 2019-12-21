عدوان: مقتنعون بموقفنا ولا علاقة لنا بالموقف الأميركي والايام ستثبت نوايانا

أكد عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له من ​مجلس النواب​ "اننا في حزب ​القوات​ اللبناني مقتنعون بموقفنا ولا علاقة لنا بالموقف الأميركي والايام ستثبت نوايانا".

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