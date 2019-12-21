LBCI: انتهاء اجتماع باسيل وهيل ومصادر باسيل تصف اللقاء بالأكثر من إيجابي

ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّ "اجتماع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ ووكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ انتهى، ومصادر باسيل تصف اللقاء بأنّه كان أكثر من إيجابي". ولفتت المصادر إلى أنّ "الأميركيين ليس لديهم موقفًا مسبقًا من الحكومة وهم ينتظرون تشكيلها وبرنامج عملها، ويشدّدون على أنّ الأمور الإصلاحيّة يجب أن تكون في أولويّة هذا البرنامج وأن تُطبَّق ولا تبقى حبرًا على ورق".

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