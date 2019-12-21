المرابطون: بيانات تنشر باسم الحركة تحتوي على مضامين بعيدة عن الواقع

أشارت حركة "الناصريين المستقلين-​المرابطون​"، في بيان، إلى أنه "يصدر بين الحين والاخر بيانات وهمية باسم الحركة تحتوي على مضامين بعيدة عن الواقع في الزمان والمكان، ومغالطات تنسب إلى أدوار لاشخاص وهمية لا تتلاءم مع ما يجري في الميادين والساحات".

وأكدت أن "هذه البيانات لا قيمة لها ونشرها في بعض ​وسائل الاعلام​ هو محاولة تشويش على موقف الحركة الثابت، المرتكز على بياناتها العلنية في وسائل الاعلام ومقابلات امين هيئتها، من الانتفاضة المباركة ومشاركة المرابطون كمواطنين فيها".

وطلبت من وسائل الاعلام كافة اخذ البيانات الصادرة عن ادارة الاعلام والتوجيه في المرابطون عبر الايميل: [email protected]