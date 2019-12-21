ركّز المتحدّث الرسمي باسم "حركة النجباء" العراقية نصر الشمري، على أنّ "الكل يعلم أنّ مصائب العالم تأتي من الثالوث المشؤوم المتمثّل ببريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وأدواتهم الرخيصة المتمثّلة بـ"آل سعود" والأنظمة الرجعيّة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الأعداء راهنوا على أنّ التنظيمات الإرهابية الّتي انشأوها في المنطقة ستبقى لعقود من الزمن، ولكن المقاومة كان لها رأي وموقف آخر وأفشلت هذه المخطّطات"، مشيرًا إلى أنّه "لو نجح تنظيم "داعش" في السيطرة على العراق، لكانت كل دول المنطقة قد سقطت، ولكن المقاومة حالت دون ذلك".
وحذّر الشمري من "محاولات عملاء أميركا لركوب موجة الاحتجاجات الشعبية، وحرف مسارها السلمي واستفزاز المقاومة الإسلامية و"الحشد الشعبي" بمهاجمة المقرّات واستهداف القيادات، وفعلوا ما يستطيعون فعله ليصوّروا الحشد بصورة القامع".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم "النجباء": أميركا تحاول لاكوب موجة الاحتجاجات الشعبية وحرف مسارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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