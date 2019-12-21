اردوغان: ملتزمون بزيادة صادرات تركيا إلى 500 مليار دولار

أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "الحكومة ملتزمة بشكل وثيق بهدفها المتمثّل في زيادة صادرات تركيا إلى 500 مليار دولار"، مجدّدًا اعتزام الحكومة "طرح المناقصة في الأسابيع المقبلة للبدء بمشروع قناة إسطنبول المائية".
وأوضح في كلمة له خلال ملتقى مصدري الخدمات الّذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية، أنّ "تركيا حقّقت نموًّا اقتصاديًّا بواقع 0.9% في الربع الثالث من العام الحالي".
من جهة أُخرى، انتقد اردوغان، تصريحات لـ"حزب الشعب الجمهوري المعارض" بشأن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا.
يُذكر أنّ في 27 تشرين الثاني الماضي، وقّع اردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم تتعلّقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلّقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 كانون الأول الحالي.
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