اردوغان: ملتزمون بزيادة صادرات تركيا إلى 500 مليار دولار

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "الحكومة ملتزمة بشكل وثيق بهدفها المتمثّل في زيادة صادرات ​تركيا​ إلى 500 مليار دولار"، مجدّدًا اعتزام الحكومة "طرح المناقصة في الأسابيع المقبلة للبدء بمشروع قناة ​إسطنبول​ المائية".

وأوضح في كلمة له خلال ملتقى مصدري الخدمات الّذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية، أنّ "تركيا حقّقت نموًّا اقتصاديًّا بواقع 0.9% في الربع الثالث من العام الحالي".

من جهة أُخرى، انتقد اردوغان، تصريحات لـ"حزب الشعب الجمهوري المعارض" بشأن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا و​ليبيا​.

يُذكر أنّ في 27 تشرين الثاني الماضي، وقّع اردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ​فائز السراج​، مذكرتي تفاهم تتعلّقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وصدّق ​البرلمان التركي​ على مذكرة التفاهم المتعلّقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 كانون الأول الحالي.