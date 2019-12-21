النشرة: الجيش السوري سيطر على عدد من القرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "​الجيش السوري​ واصل عمليّاته العسكريّة في ​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي، وبَسط سيطرته على قرى وبلدات أم التينة والمديرسة وبرنان وسرجة غربية شمال قرية البريصة وبلدة الصيادي وتل دم الاستراتيجي والرفة شمال تل الشيخ".

ولفت إلى أنّ "الاشتباكات تتواصل أيضًا مع المجموعات المسلحة في سمكة وبلس وقطرة بالريف الجنوبي الشرقي، في إطار مواصلة العمليّة العسكريّة الّتي أطلقها الجيش قبل يومين"، مبيّنًا أنّ "وحدات أُخرى من الجيش تحاول التقدّم إلى إدلب من جهة الريف الغربي، حيث اشتبكت مع المسلّحين على محور الحدادة ب​ريف اللاذقية​ الموازي لريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف جوّي ومدفعي على محاور تحرّك المسلحين في بلدة الناحية غربًا وبلدتي تلمنس وتل النبي ايوب جنوبًا".

وأوضح أنّ "المسلّحين يحاولون بشكل متواصل التقدّم إلى القرى الّتي سيطر عليها الجيش، في محاولات لاستعادتها، والآخير يتصدّى لهم وتمكّن في وقت سابق من تفجير عربة مفخّخة يقودها انتحاري حاولت الاقتراب من مواقع الجيش على محور بلدة الرفة جنوب شرقي إدلب".