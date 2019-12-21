شرطة هونغ كونغ تتهم مشتبها بإطلاق النار خلال توقيفه على خلفية الاحتجاجات

أعلنت ​شرطة هونغ كونغ​ أنّ مشتبها به مسلحا أطلق الرصاص الحي على الضباط فيما كانوا يحاولون توقيفه في عملية مرتبطة ب​الاحتجاجات​.

وكشفت ​الشرطة​ ان شابا يبلغ 19 عاما أطلق النار من مسدس نصف آلي حين اقترب شرطيون منه في منطقة تاي بو ولم تصب الطلقة أحدا وتمت السيطرة على الشاب لاحقا، مشيرة الى انها عثرت لاحقا أثناء عملية بحث في شقة على مقربة من موقع الحادث على بندقية شبه آلية وأكثر من 250 طلقة ذخيرة.

وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن الشاب والأسلحة المكتشفة حديثا مرتبطة بمجموعة تضم 11 شخصا تم القبض عليهم مطلع الشهر الجاري وقالت الشرطة إنها عثرت على مسدسات بحوزتهم وإنهم كانوا يخططون لمهاجمة ضباط.