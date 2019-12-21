عراقجي: المشاورات الإيرانية اليابانية ستستمر

أكّد نائب وزير الخارجية ال​إيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​، أنّ "القضايا الثنائيّة والإقليميّة والدوليّة والمواضيع المتعلّقة ب​الاتفاق النووي​ والحظر الأميركي، قد أُثيرت في اجتماع للمسؤولين الإيرانيين و​اليابان​يين، ومن المتوقّع أن يواصل البلدان مشاوراتهما عن كثب".

ولفت في حديث صحافي، تعليقًا على نتائج زيارة الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى ​طوكيو​، إلى أنّ "الزيارة كانت ردًّا على زيارة رئيس الورزاء الياباني آبي شينزو إلى ​طهران​، ومن ناحية أُخرى، فانّنا نحتفل بالذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، الّتي كانت سنة نشطة للغاية، حيث التقى روحاني وآبي في طهران و​نيويورك​ وطوكيو ثلاث مرات هذا العام".