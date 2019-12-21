عراقجي: المشاورات الإيرانية اليابانية ستستمر

أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أنّ "القضايا الثنائيّة والإقليميّة والدوليّة والمواضيع المتعلّقة بالاتفاق النووي والحظر الأميركي، قد أُثيرت في اجتماع للمسؤولين الإيرانيين واليابانيين، ومن المتوقّع أن يواصل البلدان مشاوراتهما عن كثب".
ولفت في حديث صحافي، تعليقًا على نتائج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو، إلى أنّ "الزيارة كانت ردًّا على زيارة رئيس الورزاء الياباني آبي شينزو إلى طهران، ومن ناحية أُخرى، فانّنا نحتفل بالذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، الّتي كانت سنة نشطة للغاية، حيث التقى روحاني وآبي في طهران ونيويورك وطوكيو ثلاث مرات هذا العام".
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