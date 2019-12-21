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عراقجي: المشاورات الإيرانية اليابانية ستستمر

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أكّد نائب وزير الخارجية ال​إيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​، أنّ "القضايا الثنائيّة والإقليميّة والدوليّة والمواضيع المتعلّقة ب​الاتفاق النووي​ والحظر الأميركي، قد أُثيرت في اجتماع للمسؤولين الإيرانيين و​اليابان​يين، ومن المتوقّع أن يواصل البلدان مشاوراتهما عن كثب".

ولفت في حديث صحافي، تعليقًا على نتائج زيارة الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى ​طوكيو​، إلى أنّ "الزيارة كانت ردًّا على زيارة رئيس الورزاء الياباني آبي شينزو إلى ​طهران​، ومن ناحية أُخرى، فانّنا نحتفل بالذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، الّتي كانت سنة نشطة للغاية، حيث التقى روحاني وآبي في طهران و​نيويورك​ وطوكيو ثلاث مرات هذا العام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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