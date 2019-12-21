ماكرون: القوات الفرنسية قتلت 33 إرهابيا في مالي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ابيدجان أنّ "عملية برخان الفرنسية قتلت 33 إرهابيا صباحا في مدينة موبتي في مالي". وأوضح ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في ثاني أيام زيارته إلى ساحل العاج، أنّ "العملية حررت دركيين ماليين من أيدي الجهاديين كما أسرت مقاتلا".

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