شركة "غازبروم" الروسية: سندفع 2,9 مليار دولار لأوكرانيا لتسوية النزاع حول الغاز

أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز،أليكسي ميلر، أنّ "مجموعته وافقت على دفع غرامة قدرها 2,6 مليار دولار (2,9 مليار دولار مع الغرامات) أقرّتها محكمة التحكيم في ​ستوكهولم​ في شباط 2018، إلى شركة ​الغاز​ الأوكرانية "نفتوغاز"، لإنهاء نزاع طال أمده في المحاكم الدولية.

وكانت قد توصّلت ​موسكو​ وكييف هذا الأسبوع إلى اتفاق بشأن تمديد أمد نقل الغاز الروسي إلى ​أوروبا​.