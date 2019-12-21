فرنجية بعد لقاء التكتل الوطني دياب: إذا كان هناك مشاركة لن نهرب منها

أشار النائب ​طوني فرنجية​، بعد لقاء "التكتل الوطني" رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، إلى أن الأخير يريد تشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين وتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة، لافتاً إلى أننا "إتفقنا على أن نكون من المسهلين والوطن أكبر منا جميعاً".

وأكد النائب فرنجية أنه "يجب أن نتعاون جميعاً كي تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وكي تنجح في مهامها الصعبة وفي مواجهة التحديات التي أمامها"، لافتاً إلى أن "كل الأحزاب تتحدث اليوم الكلام نفسه والعبرة تبقى في التنفيذ".

وشدد النائب فرنجية على أننا "نريد حكومة على قدر تطلعات اللبنانيين"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك مشاركة لن نهرب لكن يجب أن ننتظر شكل الحكومة"، مؤكداً أن "الأهم أن لا يعطل أحد".

وأشار النائب فرنجية إلى أن "الكلام عن الحكومة المقبلة هي حكومة ​حزب الله​"، لافتاً إلى أن من يطلق هذه الأوضاف يريد أن ينزع عنها الشرعية الدولية.