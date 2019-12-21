معوض بعد لقائه دياب: الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة مصالحة وإصلاح

أعلن رئيس "حركة الإستقلال" النائب ​ميشال معوض​، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، أنه تمنى على رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته على 3 أسس: أن تكون من اختصاصيين غير حزبيين كي تكون قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة، أن تعالج الإشكالية التي شابت عملية التكليف لناحية غياب الغطاء السني، مصالحة لبنان مع المجتمعين الدولي والعربي.

وفي حين أشار إلى أن الإنهيار الشامل، في حال حصل، سيطال كل مواطن وكل بلدة وكل منطقة ولبنان بهويته وكيانه ومؤسساته، أكد أن المطلوب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصالحة وإصلاح.

وأوضح النائب معوض أنه سمع من رئيس الحكومة المكلف أن الحكومة المقبلة لن لن تكون حكومة لون واحد أو حكومة "​حزب الله​"، متمنياً أن يترجم هذا الكلام.