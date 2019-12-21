أرسلان بعد لقاء كتلة ضمانة الجبل دياب: مستعدون للمساعدة بأي شيء يريده

أعلن رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، بعد لقاء كتلة "ضمانة الجبل" رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، أن الكتلة أبلغت أنها مستعدة للمساعدة في أي شيء يريده لإنجاح مهامه، ضمن الأطر الإقتصادية والسياسية والمالية الشفافة التي تلاقي طلبات ​الشعب اللبناني​ بكافة فئاته.

ورأى النائب أرسلان أن "المطلوب من الجميع الإجتهاد للحد من إنهيار قد وقع، وقد يكون له إرتدادات على المستوى الإجتماعي والاقتصادي والمالي على كاهل اللبنانيين".

وتمنى النائب أرسلان أن "تلاقي الحكومة المقبلة طلبات الحراك، الذي يتحدث عن وجعنا كلبناينين بشكل كامل، وإقرار الورقة الإقتصادية التي تم الإتفاق عليها سابقاً، للحد من الخسارة التي وقعت في الشهرين السابقين، وكي نخطط لأي مستقبل وبأي كلفة لإخراج البلد من المأزق المالي الذي وقع فيه".