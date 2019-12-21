اعلنت قيادة الجيش ان "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في محلة جديدة القيطع- عكار، 4 أشخاص وهم: خ.ك، ي.ك، م.ب، و ح.ر، لإقدامهم على فرض خوات على المواطنين المارين أثناء قطع الطريق في المنطقة، وارتكابهم أعمال شغب، و بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
من جهة اخرى اعلنت القيادة ان "وحدة من الجيش أوقفت بتاريخ 21/12/2019 عند حاجز العاصي- الهرمل، كلاً من ذو الفقار أسعد سيف الدين ومحمد حسين الجمّال، لحيازتهما كمية من القذائف الصاروخية داخل سيارتهما، عبارة عن 20 قذيفة آر بي جي و21 حشوة عائدة لها بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية، وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 4 أشخاص بعكار لفرضهم خوات على المواطنين وشخصين بالهرمل لحيازتهما قذائف صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.