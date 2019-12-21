يعقوبيان: دياب مُصر على حكومة من 18 وزيراً مستقلاً عن الأحزاب السياسية

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان، بعد لقائها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أنها سمعت من الأخير أنه مصر على أن تكون الحكومة المقبلة من المستقلين بشكل كامل، لافتة إلى أن صيغة التكنوسياسية غير واردة بالنسبة إليه.
وأشارت يعقوبيان إلى أن دياب سيعتذر إذا كان هناك إصرار من الأحزاب على صيغة تكنوسياسية، مؤكدة أن دياب يريد حكومة مصغرة من 18 وزيراً مستقلاً عن أحزاب السلطة يؤلفها بنفسه، لكنها سألت: "هل سيسمحوا له بذلك؟"، مشددة على أن العبرة في التنفيذ.
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