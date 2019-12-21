المنار: هيل طلب خلال لقاءاته المسؤولين اللبنانيين الافراج عن العميل الفاخوري

افادت معلومات لقناة "المنار" بأن "وكيل ​الخارجية الاميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ طلب خلال لقاءاته المسؤولين اللبنانيين الافراج عن العميل ​عامر الفاخوري​"، مؤكدة انه "قيل لهيل بأن الفاخوري غير محكوم ليعفى عنه وسيتابع مساره القضائي لاصدار الحكم".

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