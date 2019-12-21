أعلن النائب هاغوب بقرادونيان، بعد لقاء كتلة "نواب الأرمن" رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أن "الكتلة طالبت بتشكيل الحكومة سريعاً لأن ليس لدينا الوقت".
وأشار بقرادونيان إلى أن الكتلة طالبت أيضاً بـ"البدء البدء بإيجاد حلول لانهاض لبنان والشعب اللبناني من المأزق الاجتماعي والاقتصادي والمالي والمصرفي"، كما طالبت بـ"تشكيل حكومة بشكلها وبرنامجها تحفاظ على وحدة اللبنانيين، وتعمل على إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة، ووضع برنامج خاص لتحويل لبنان من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج".
وشدد بقرادونيان على "ضروررة العمل الجدي لاستعادة ثقة الشعب باتجاه الدولة، لا سيما ثقة الشبابا بإتجاه الدولة"، مؤكداً أن الكتلة تريد المشاركة في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنه "لدينا تكنوقراط وسياسيين والوزراء السياسيين لم يكونوا سابقاً إستقزازياً".
كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان بعد لقائه دياب: نريد المشاركة وطالبنا بتشكيل الحكومة سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.