بقرادونيان بعد لقائه دياب: نريد المشاركة وطالبنا بتشكيل الحكومة سريعا

أعلن النائب ​هاغوب بقرادونيان​، بعد لقاء كتلة "نواب الأرمن" رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، أن "الكتلة طالبت ب​تشكيل الحكومة​ سريعاً لأن ليس لدينا الوقت".

وأشار بقرادونيان إلى أن الكتلة طالبت أيضاً بـ"البدء البدء بإيجاد حلول لانهاض لبنان والشعب اللبناني من المأزق الاجتماعي والاقتصادي والمالي والمصرفي"، كما طالبت بـ"تشكيل حكومة بشكلها وبرنامجها تحفاظ على وحدة اللبنانيين، وتعمل على إصلاحات جذرية ل​مكافحة الفساد​ وإستعادة الأموال المنهوبة، ووضع برنامج خاص لتحويل لبنان من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج".

وشدد بقرادونيان على "ضروررة العمل الجدي لاستعادة ثقة الشعب باتجاه الدولة، لا سيما ثقة الشبابا بإتجاه الدولة"، مؤكداً أن الكتلة تريد المشاركة في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنه "لدينا تكنوقراط وسياسيين والوزراء السياسيين لم يكونوا سابقاً إستقزازياً".