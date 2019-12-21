ناشطو الحراك قرروا فتح طريق المنية العبدة اليوم وغدا

أعيد فتح الطريق الدولية الرئيسية بين المنية والعبدة، بناء على قرار ناشطي الحراك في ساحة الاعتصام عند مستديرة ببنين - العبدة، تسهيلاً لحركة أهالي المنطقة وتأمين حاجاتهم اليوم وغداً، على أن يعيدوا إقفالها بعد غد الاثنين، ليعاد فتحها الثلثاء والأربعاء خلال عيد الميلاد.
وعملت الجرافات على رفع الردميات والأتربة عند مستديرة العبدة وقبالة "أفران البيادر" وعند جسر المحمرة، وبدأت الحركة تعود تدريجا الى هذه الطريق الحيوية والاساسية عند المدخل الجنوبي لعكار.
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