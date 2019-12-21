ناشطو الحراك قرروا فتح طريق المنية العبدة اليوم وغدا

أعيد فتح الطريق الدولية الرئيسية بين ​المنية​ و​العبدة​، بناء على قرار ناشطي الحراك في ساحة الاعتصام عند مستديرة ​ببنين​ - العبدة، تسهيلاً لحركة أهالي المنطقة وتأمين حاجاتهم اليوم وغداً، على أن يعيدوا إقفالها بعد غد الاثنين، ليعاد فتحها الثلثاء والأربعاء خلال عيد الميلاد.

وعملت الجرافات على رفع الردميات والأتربة عند ​مستديرة العبدة​ وقبالة "أفران البيادر" وعند جسر ​المحمرة​، وبدأت الحركة تعود تدريجا الى هذه الطريق الحيوية والاساسية عند المدخل الجنوبي لعكار.