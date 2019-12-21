عدوان بعد لقائه دياب: يهمنا أن تتألف الحكومة من اخصائيين مستقلين

أعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، بعد لقاء التكتل مع رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، أن التكتل أبلغ دياب أن حزب "القوات اللبنانية" ليس لديه أي مطلب: لا أن يتمثل أو يختار أشخاص أو يبدي رأيه بأشخاص، لافتاً إلى أن "ما يهمنا هو أن تكون الحكومة المقبلة مؤلفة من اخصائيين لديهم المناقبية والشفافية المطلوبة، وأن يكونوا مستقلين كلياً عن الأحزاب والقوى السياسية"، موضحاً أن الإستقلالية تعني أن يكون قرارهم بيدهم.

ودعا النائب عدوان كل القوى السياسية الأخرى إلى أن تسلك الطريق الذي سلكه "القوات"، لافتاً إلى أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح، متمنياً أن يكون ​تشكيل الحكومة​ خلال ساعات، داعياً القوى الأمنية إلى حماية حق التظاهر السلمي.

ورداً على سؤال، أكد النائب عدوان أن "القوات" لن يشارك في الحكومة المقبلة، كما أنه لن يسمي وزراء فيها، مشدداً على أن "القوات" لا تتأثر بأي جهة خارجية بل تدعو الآخرين إلى أن لا يمثلوا صوت الخارج في لبنان، مشدداً على أن "قرارنا الذي اتخذناه بملف التكليف والذي بدل الموازين هو صوت القواتيين".

وأكد النائب عدوان أن "ليس وارداً كسر الجرة أو أن لا يكون هناك تعاوناً مع تيار المستقبل في المرحلة المقبلة".