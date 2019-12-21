شرطي أميركي يقتل شابا قطريا بعد "مواجهة شرسة"

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وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة، إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عاما وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره بإعادتها.
وذكر ميلستيد أن الهاشمي لم يعدها، ثم بدأ يسير في منتصف الطريق ولم يطع الأوامر بالتوقف.
واستخدم الجندي هيو غرانت مسدسا صاعقا لكنه لم ينجح في إخضاع الهاشمي، الذي هرع بعد ذلك نحو الضابط ولكمه وركله، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
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وقال ميلستيد قبل أن يعرض تسجيلا من كاميرا لوحة القيادة عن الهجوم "لقد كانت مواجهة شرسة، لقد كان في معركة من أجل حياته".
وحسب "أسوشيتد برس"، يُظهر التسجيل الرجلين يتقاتلان، وفي وقت ما يرمي الهاشمي غرانت على الأرض.
وكشف مدير إدارة السلامة العامة أن الضابط أطلق النار من سلاحه وقتل الشاب القطري.
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فيديو من Euronews
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الفيضانات تترك آلاف النازحين بلا مأوى والأطفال بلا مدارس في شمال سوريا
تسببت العمليات العسكرية في شمال سوريا بنزوح أكثر من 230 ألف طفل في عام 2019، لكن مصيرا لا يختلف قتامة ينتظر المخيمات التي نزح إليها هؤلاء الأطفال جراء الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي دمرت حوالي 500 خيمة حتى الآن، بينما ترك مئات النازحين خياما أخرى بعد أن أصبحت غير صالحة لإيوائهم. وأجبرت فيضانات تسببت بها مياه الأمطار مدارس تابعة لمنظمة "Save The Children" على التوقف بعد أن وصل منسوب المياه إلى حوالي 30 سنتمترا، واستمر الحال لأيام عدة. وفي مخيم سنجار جنوب شرقي محافظة إدلب لم يتبق لدى أحد المدرسين أي خيار عدا تدريس تلاميذه تحت شجرة في الهواء الطلق، ويبدي المعلم قلقا من أن بعض هؤلاء التلاميذ لم يذهب للمدرسة منذ أكثر من شهرين، وربما لن يتمكنوا من تلقي أي تعليم في حال زاد وضع الأمطار سوءا. يوجد في مخيم سنجار حوالي 400 تلميذ، الغالبية العظمى منهم نزحوا من قرى وأرياف معرة النعمان بعد القصف والعمليات العسكرية التي تعرضت لها. لكن 70 طفل فقط منهم قادرون على الالتحاق بصفوف التعليم لعدم وجود مساحة كافية تتسع للجميع. وتشير تقارير من برنامج التنمية الدولية إلى وجود أكثر من 25 ألف نازح في 16 مخيم شمال غرب سوريا تأثروا جراء الفيضانات التي بدأت منذ 4 ديسمبر- كانون الأول هذا العام، دمرت 452 خيمة كليا بينما وأتلفت 365 أخرى بشكل جزئي.
Euronews (Ar)
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شاهد: انتشال حافلة سقطت من مرآب في الولايات المتحدة وإنقاذ سائقها
تجاوزت حافلة صغيرة حدود مرآب سيارات وسقطت من علو نحو 25 قدم في سولت ليك سيتي عاصمة ولاية يوتا الأمريكية، ما أدى إلى نقل شخص إلى المستشفى. وقال مسؤولو الإطفاء في المدينة إنهم اضطروا إلى استخدام المعدات الثقيلة لإخراج الشخص من السيارة، ومن ثم سحب الحافلة بعد أن علقت في فسحة ضيقة بين مبنيين.
Euronews (Ar)
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السيستاني يدعو إلى انتخابات عراقية مبكرة لتفادي "الاقتتال الداخلي"
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دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق. وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي (...) هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة". وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي "بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية". والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين. وفيما ينتظر العراق رئيس حكومة جديداً، بعدما تخطى العراقيون منتصف ليل الخميس المهلة الدستورية لتسمية مرشح، أعربت المرجعية عن أملها "أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية". وقال ممثل السيستاني إن الحكومة الجديدة يجب أن "تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية". وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة فرانس برس إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى انّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق. وقال المتظاهر غسان (35 عاماً) في منطقة السنك بوسط بغداد الجمعة "لو أجلوا يومين أو ثلاثة أو سنة، نحن باقون في الشارع. هذا التأجيل يضرهم ولا يضرنا". ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً. ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية يطرحه بدوره على مجلس النواب للتصويت عليه. وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع. ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، وجاءت تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية. غير أن المهمة صعبة حاليا على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح. ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من كانون الأول/ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها. ويبدو أن الإيرانيين يدفعون باتجاه تسمية وزير التعليم العالي قصي السهيل، بحسب ما أكدت مصادر عدة لفرانس برس. والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي. ويبقى اسم رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي "يراهن على اللحظات الأخيرة" لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية. لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.
Euronews (Ar)
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السعوديون ينددون وينأون بـأنفسهم عن محمد الشمراني "مجرم فلوريدا لا يمثلنا"
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.