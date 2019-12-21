وزير الشباب ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب نادي مليج الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، ملعب سباعي وصالة ألعاب رياضية للجودو والمصارعة والكاراتيه، بنادي مليج الرياضي التابع لمركز ومدينة شبين الكوم.
وأزاح المحافظ والوزير الستار عن اللوحة التذكارية للنادي، وقدم فريق الجودو والمصارعة والكاراتيه عروضًا رياضية.
وأكد المحافظ، أن افتتاح الملاعب الرياضية يأتي في إطار الاهتمام بالشباب، لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية بالمجتمع، وقد جرى تصميم الملعب وصالة الألعاب بنادي مليج الرياضي طبقًا للمواصفات الفنية والعالمية، وبلغت التكلفة الإجمالية ما يقرب من مليونين و103 ألف جنيه.
وافتتح محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة المبنى الإداري لمركز شباب كفر شنوان، المقام على مساحة 131 متر مربع، بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه.
وتفقد المحافظ والوزير مركز شباب مدينة منوف، للوقوف على الحالة العامة للمركز، ووجه وزير الشباب والرياضة بعمل الصيانة اللازمة للمركز، ورفع كفاءة دورات المياه، وتعظيم موارده لتقديم الخدمات بشكل أفضل، وشدد على العاملين بحسن إدارة المركز وتنظيم العمل والمتابعة، كما وجه رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالنزول للمتابعة، والتأكد من تلافي السلبيات ورفع كفاءة المركز.
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