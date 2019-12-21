قاتل والده ببني سويف: "طلبت منه يبيع الأرض ويجوزني فضربني بالعكاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

حلت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم السبت، لغز مقتل مزارع بعيار ناري، خلال عودته من أداء واجب العزاء بإهناسيا ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف العام، بوصول محمد إسماعيل، 60 سنة، فلاح، مقيم قرية اهناسيا الخضراء، جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر، وجرحين قطعيين أعلى وخلف الرأس.

بسؤال نجل المجني عليه، أكد أنه أثناءعودته ووالده من واجب عزاء بدائرة مركز اهناسيا يستقلان دراجة بخارية، استوقفهما مجهولين يستقلان تروسيكل، وأطلق أحدهما عيارًا ناريًا استقر في صدر والده، وتعدى الآخر عليهما بعصا، ما تسبب في مقتل الأب.

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بتكثيف التحريات تبين وجود خلافات بين المجني عليه ونجله، وبضبط الابن ومواجهته، انهار واعترف بارتكاب الجريمة، بسبب رفض والده مساعدته على الزواج.

وأضاف المتهم، أن والده اعتاد توبيخه أمام أهالي القرية، وأثناء عودته رفقته، من واجب عزاء بمركز اهناسيا، طلب منه بيع مساحة من الأرض الزراعية، ومساعدته بمبلغ مالي لإتمام زواجه، إلا أن الأب رفض ونهره، وتعدى عليه بعكاز، ما أثار غضبه، ودفعه لإطلاق عيارًا ناريًا، من سلاح خرطوش كان بحوزته صوب والده ما أدى لإصابته، ثم انهال على رأسه بمؤخرة السلاح حتى فارق الحياة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.