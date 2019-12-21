بالصور.. نقيب المحامين من كفر الشيخ: زيادة المعاش وتطوير مشروع العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

هاجم سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، خريجي كليات التعليم المفتوح الحاصلين على ليسانس الحقوق، وذلك خلال لقاءه بالمحامين في كفر الشيخ، على هامش افتتح الدورة الثالثة بمعهد المحاماة.

وقال عاشور:"نجحنا في تنقية الجدول من خريجي التعليم المفتوح، والجدول أصبح للمحامين المشتغلين أبناء المهنة الحقيقيين، فنقابة المحامين أنشئت لأبنائها من خريجي الحقوق، وليس لخريجي التعليم المفتوح، الذين يقفون ضد أبناء المهنة في المحاكم ليقيدوا في النقابة.

وأضاف: "ما ينفعش واحد غير مؤهل واخد جامعة مفتوحة عشان ياخد الكارنيه، ويحصل على الخدمة العلاجية ومميزات النقابة كاملة، وما يشتغلش ويتساوى في النهاية بمحامي حقيقي".

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وأعلن نقيب المحامين، زيادة معاش المحامين، واستمرار صرف المعاش لأسرة المحامي المتوفي، كتحقيق التوازن بين أبناء المهنة، وإنشاء أكاديمية للمحاماة، وعلى من يريد الالتحاق بها ألا تقل مدة عمله بالمحاماة عن عامين، وأعلن موافقته على إنشاء نادي المحامين في كفر الشيخ.

وقال نقيب المحامين: "إن مجلس النقابة الحالي عندما تسلم مهامه كانت النقابة في أسوأ حالاتها الاقتصادية، ورصيدها المالي صفر، أما الآن وبعد تدعيم صندوق النقابة، أصبح لدينا فائض 600 مليون جنيه، ما يعود بالنفع على المحامين في المعاشات، والخدمة الصحية والعلاجية".

ووجه "عاشور" رسالة للمحامين، قائلا: "احترم الصغير قبل الكبير، واحترم المواطن والموكل، واحترم الحاجب قبل القاضي، وأرفض أي سلوكيات حدثت من قبل بعض المحامين مع زملائهم في غرف المحامين بالمحاكم، وأرفض سلوكيات حدثت من محامين تجاه موكلين ومواطنين، فالمحامي المحترم يجبر الجميع على احترامه".