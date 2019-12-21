المرصد: 9 قتلى و20 جريحا في قصف جوي على إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن/دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل تسعة مدنيين وإصابة 20،على الأقل، جراء قصف طائرات حربية تابعة للنظام، وروسية أرياف إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا في بيان صحفي اليوم إن خمسة مواطنين قتلوا جراء قصف طائرات النظام الحربية بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، مشيرا إلى إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحا بعضهم حالته خطرة.

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ولفت المرصد إلى مقتل طفل وإصابة والده بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة لمحيط بداما في ريف مدينة جسر الشغور، غربي إدلب، كما أشار إلى مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف جوي روسي استهدف قرية الدير شرقي بريف معرة النعمان فجر اليوم.

واشار المرصد إلى فرض قوات النظام والمليشيات الموالية لها سيطرتها على 10 قرى على الأقل في ريف إدلب الجنوبي الشرقي منذ الهجوم البري الذي بدأته أول أمس الخميس.

وطبقا للمرصد، أجبرت العمليات العسكرية العنيفة المزيد من العائلات المدنية على النزوح من مناطقها وبذلك يرتفع إلى أكثر من 72 ألف تعداد المدنيين الذين أجبروا على النزوح منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري.