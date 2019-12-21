االبرير أمينا عام جديد لحزب الأمة القومي في السودان

أعلن حزب الأمة القومي بالسودان اختيار الواثق البرير أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا لسارة نقد الله، التي تقدمت باستقالتها.
وذكر الحزب - في بيان اليوم السبت عقب اجتماع هيئته المركزية- أن الهيئة انقسمت بين قبول استقالة الأمينة العامة وبين رفضها، إلا أن نقد الله أكدت أنها لن تتراجع عن الاستقالة، فتم ترشيح ثلاثة من قيادات الحزب، وصوت 460 من أعضاء الهيئة في انتخابات فاز فيها الواثق البرير بمنصب الأمين العام، بعد حصوله على 280 صوتا.
وعبر الأمين العام الجديد عن تقديره للأعضاء لمنحه ثقتهم، متعهدا بأن يدار الحزب بجميع أعضائه.
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