الرئيس الجزائري يعين مديرا وأمينا عاما لمؤسسة الرئاسة

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعيين نور الدين عيادي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية وتعيين محمد الأمين مسايد، أمينا عاما للرئاسة.



وكان تبون قد أدى أول أمس الخميس، اليمين الدستورية للرئاسة، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري بنسبة 58.13%.

تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، كشف تبون في بداية حملته الانتخابية عن 54 التزاما

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سياسيا يسعى إلى تجسيدها على أرض الواقع، من بينها مراجعة واسعة للدستور لتكريس الديمقراطية الحقيقية، حسب تعهداته، والفصل الحقيقي بين السلطات لتجنيب الجزائر أي انحراف "استبدادي".



كما يقترح أيضا تحديد ولاية واحدة للرئيس المنتخب قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لكنه لم يكن دقيقا في عدد سنواتها (خمس كما

هو الوضع حاليا أو سبع سنوات).

ويعد تبون بإجراء تعديلات على القانون الانتخابي للسماح ببروز جيل جديد من المنتخبين الأكفاء و"الصادقين"، فضلا عن فصل السياسة عن المال.



في المجال الاقتصادي، يقترح تبون تنفيذ سياسة جديدة بعيدة عن قطاع المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات من خلال تقديم حوافز ضريبية وتقييد الواردات ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج الوطنيين، وكذلك تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.