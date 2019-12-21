رئيس وزراء اليابان يتعهد بشراكة اقتصادية جديدة مع بريطانيا عقب البريكست

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه تعهد لنظيره البريطاني بوريس جونسون بالعمل على إقامة شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين عقب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
في الانتخابات العامة البريطانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، كما قال إن حكومته ستواصل العمل مع بريطانيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت أن آبي هنأ جونسون خلال محادثة هاتفية استغرقت نحو 20 دقيقة اليوم بالفوز الساحق الذي حققه حزب المحافظين
اليابانية والاقتصاد العالمي، وكذلك أن تسير مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد عقب البريكست بسلاسة.
وأعرب آبي عن أمله في أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بطريقة يكون لها تأثير بسيط على أنشطة الشركات
من جانبه، أعرب جونسون عن رغبته في تعميق العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بما في ذلك الأمن والتجارة، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى خروج سريع وسلس من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الشبكة إلى أن آبي وجونسون أكدا أنهما سيعملان بشكل سريع من أجل إقامة شراكة اقتصادية جديدة عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل.
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