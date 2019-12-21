استخدمت قوات الأمن اللبنانية، الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، لتفريق مئات المحتجين على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة.

وقالت محطات تلفزيون محلية إن المحتجين من أنصار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

ورشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش "المزرعة" في العاصمة بيروت.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، دياب، الأكاديمي والوزير السابق، بتشكيل الحكومة بعد أن حصل على تأييد أغلبية النواب في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها عون.

وتعهد دياب اليوم الجمعة، بتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها.

ولا يعني تكليف دياب أن تشكيل الحكومة سيتم بين عشية وضحاها. فتشكيل الحكومة في لبنان، الذي يعتمد المحاصصة الطائفية والسياسية، يستغرق شهورا بسبب الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية.

تأتي أزمة تشكيل الحكومة بينما يعيش لبنان على وقع احتجاجات مطلبية أدت إلى استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها سعد الحريري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يفرق محتجين على تكليف دياب بتشكيل حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.