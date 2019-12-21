كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في احتجاجات مراكز التسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاحت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج العديد من مراكز التسوق اليوم السبت، مطاردة واعتقلت بعض المتظاهرين المعارضين لهونغ كونغ الذين تجمعوا للضغط على مطالبهم في ذروة عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الميلاد.

واحتفل في المركز التجاري في "يب لونج"، بالقرب من الحدود الصينية، احتفل المئات من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء بذكرى مرور خمسة أشهر على الهجوم الذي وقع في محطة قطار على أيدي حشد مسلح يرتدي قمصانًا بيضاء قاموا بضرب المارة والمتظاهرين بالأنابيب وأعمدة.

وتم انتقاد الشرطة لعدم الرد بسرعة كافية على طلبات المساعدة، ولعدم اعتقال أي من الجناة المزعومين في مكان الحادث. وقاموا فيما بعد بعدة اعتقالات وقالوا إن المهاجمين لهم صلات بعصابات إجرامية منظمة أو ثلاثيات.

وطالب المتظاهرون بالعدالة عن الهجوم، وهتفوا "الكفاح من أجل الحرية".

والاحتجاجات في هونغ كونغ الآن في شهرها السابع، وإن كانت في هدوء نسبي. ويشعر السكان بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل الصين في حريات المدينة المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

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والكثير منهم غاضبون من وحشية الشرطة المتصورة، ويطالبون بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم القوة المفرطة. وتشمل المطالب الأخرى الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين والديمقراطية الكاملة.

واعتقلت الشرطة، ليلة الجمعة، رجلًا أطلق رصاصة واحدة بمسدس على ضباط ملابس مدنية في منطقة تاي بو الشمالية. ولكن لم يصب أحد.

وكشف بحث عن شقة مجاورة عن وجود مخبأ للأسلحة بما في ذلك بندقية نصف آلية ورصاص. وقال ستيف لي، وهو ضابط شرطة كبير في الموقع للصحفيين إن لدى الشرطة معلومات تفيد بأن المشتبه به يعتزم استخدام المسدس أثناء الاحتجاج "للتسبب في الفوضى وإيذاء ضباط الشرطة".

وقال بوب البالغ17 عامًا، وهو متظاهر "لا يمكننا الاحتفال بعيد الميلاد عندما يتم الاستيلاء على مدينتنا من قبل الشرطة".

