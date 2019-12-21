كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأطراف الأوروبية تسعى لإجبار طهران على التراجع عن الانتهاكات النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دبلوماسيون أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني من المرجح أن تؤدي إلى حل النزاع في يناير لإجبار طهران على التراجع عن الانتهاكات، ولكنها لن تصل إلى حد التسرع في استعادة عقوبات الأمم المتحدة التي ستقضي على الاتفاق.

وانتقدت إيران بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفشلها في إنقاذ اتفاقية عام 2015 من خلال حماية اقتصاد طهران من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها منذ العام الماضي عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق بين إيران وست قوى كبرى.

وكان الهدف من الصفقة هو تمديد الوقت الذي ستحتاج فيه إيران إلى تجميع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، وإذا كانت تسعى للحصول على واحدة - شيء يشار إليه أحيانًا باسم "وقت الاستراحة" - إلى حوالي سنة من 2-3 أشهر. ويشعر الأوروبيون بالقلق من أن تحركات طهران الأخيرة ستبدأ في الأكل في ذلك الوقت.

وتريد واشنطن إجبار إيران على التفاوض بشأن صفقة أوسع تشمل أنشطتها النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي.

وردًا على "أقصى ضغط لواشنطن"، قامت إيران، عدو الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بالتخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو تحت الأرض وتسريع التخصيب السريع باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة أيضًا بموجب الاتفاقية.

في 6 يناير، سوف تبتعد إيران عن الامتثال للصفقة، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين، لتضخيم تحذيراتها بشأن العواقب الوخيمة لتجديد عقوبات الأمم المتحدة.

وقال ستة دبلوماسيين أوروبيين وغربيين إن ما يسمى بـ E3 من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد وافقوا من حيث المبدأ على بدء العملية، رغم أنهم ما زالوا ينتظرون لمعرفة مدى أهمية الخطوات الأخيرة لإيران قبل اتخاذ قرار نهائي.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "إطلاق العملية يهدف إلى حل المشكلات الإشكالية وإنقاذ الصفقة"

وبموجب شروط اتفاقية عام 2015، إذا اعتقد أي طرف أن طرفًا آخر لا يلتزم بالتزاماته، فيمكنه إحالة القضية إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.

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وبعد ذلك، يكون أمامهم 15 يومًا لحل خلافاتهم، ولكن يمكنهم اختيار تمديد الفترة بتوافق الآراء بين جميع الأطراف.

ومع ذلك، إذا لم يتم تمديدها، فإن العملية تتصاعد ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت قائمة بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة - المعروفة باسم "snapback" - ما لم يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلاف ذلك.

وقال دبلوماسيون إنه ما لم تتجاوز الانتهاكات الإيرانية القادمة عتبة غير مقبولة، فإن الأوروبيين سيركزون على تمديد العملية بدلًا من الدفع باتجاه فرض عقوبات. وليس من الواضح ما هي نقطة الانهيار بالنسبة للقوى الأوروبية.

وقالت المبعوث البريطاني لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، وهذه ليست خطوة نرغب في اتخاذها، ولكن تصرفات إيران لا تترك لنا سوى خيار ضئيل سوى الرد ضمن حدود الاتفاقية.

وأضاف "إذا تم إجبارنا على السير في طريق إطلاق آلية إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، فسنقوم بذلك من أجل إيجاد طريق دبلوماسي للمضي قدمًا بهدف حماية الاتفاقية".

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن طائرة E3، ولا سيما فرنسا، وتضغط على روسيا والصين لإقناعهم بإظهار الوحدة بين الدول الخمس، رغم أن موسكو وبكين تعارضان إطلاق العملية في الوقت الحالي.

وصرح مسؤول إيراني بارز مشارك في المحادثات النووية أن إيران أبلغت بأن طائرة E3 تريد إطلاق الآلية.

وقد يتراجع الأوروبيون أيضًا إذا لم تتصرف إيران في يناير. وإنهم يأملون في أن تكون الصفقة الأولى كجزء من قناة التجارة الإنسانية التي يعملون عليها منذ أكثر من عام جزرة صغيرة لإقناع طهران بإعادة تقييم موقعها.

وقال مسؤول أمريكي "ليس هناك صلة مباشرة بين الاثنين (الخطوة الأوروبية والمنطق القانوني الأمريكي)، ولكننا أوضحنا دائمًا أننا نريد أن يعود الأوروبيون إلى العقوبات".