نائب تركي معارض يتساءل حول ما يدفعه أردوغان لميليشياته الإرهابية في سوريا



وتسائل الناائب التركي، من أي ميزانة تدفع رواتب هذا الفصيل، هل يتم دفعها من وسائل مغلقة، وكم يتم الدفع لرواتبهم، وكم لرة تدفع لهم. وتسائل الناائب التركي، من أي ميزانة تدفع رواتب هذا الفصيل، هل يتم دفعها من وسائل مغلقة، وكم يتم الدفع لرواتبهم، وكم لرة تدفع لهم.

وقال النائب التركي المعارض، خلال مقطع الفيديو، إن الجيش الوطني السوري إنشاء الجيش الوطني السوري مليشيات سورية تابعة لأردوغان من داعش والقاعدة والنصر وما شابه، وأوضح وزير الدفاع الوطني أن تلك العصابات لا تدفع رواتبها من ميزانيتهم الخاصة.