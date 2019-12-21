كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب تركي معارض يتساءل حول ما يدفعه أردوغان لميليشياته الإرهابية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو لنائب تركي معارض يتساءل عن ما يدفعه الرئيس التركي أردوغان للميليشيات الإرهابية في سوريا.
وقال النائب التركي المعارض، خلال مقطع الفيديو، إن الجيش الوطني السوري إنشاء الجيش الوطني السوري مليشيات سورية تابعة لأردوغان من داعش والقاعدة والنصر وما شابه، وأوضح وزير الدفاع الوطني أن تلك العصابات لا تدفع رواتبها من ميزانيتهم الخاصة.
وتسائل الناائب التركي، من أي ميزانة تدفع رواتب هذا الفصيل، هل يتم دفعها من وسائل مغلقة، وكم يتم الدفع لرواتبهم، وكم لرة تدفع لهم.
وقال النائب التركي المعارض، خلال مقطع الفيديو، إن الجيش الوطني السوري إنشاء الجيش الوطني السوري مليشيات سورية تابعة لأردوغان من داعش والقاعدة والنصر وما شابه، وأوضح وزير الدفاع الوطني أن تلك العصابات لا تدفع رواتبها من ميزانيتهم الخاصة.
وتسائل الناائب التركي، من أي ميزانة تدفع رواتب هذا الفصيل، هل يتم دفعها من وسائل مغلقة، وكم يتم الدفع لرواتبهم، وكم لرة تدفع لهم.