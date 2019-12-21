كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تستخدم الفيتو ضد سوريا لمنع المساعدات عبر الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت روسيا المدعومة من الصين حق النقض الرابع عشر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ بدء النزاع السوري في عام 2011 لمنع وصول المساعدات عبر الحدود من تركيا والعراق إلى ملايين المدنيين السوريين.

وكان القرار الذي صاغته بلجيكا وألمانيا قد سمح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لعام آخر من نقطتين في تركيا وواحدة في العراق. ولكن روسيا حليفة سوريا أرادت فقط الموافقة على المعبر التركي لمدة ستة أشهر.

واعترضت روسيا والصين على مشروع القرار. وصوت 13 عضوًا متبقيًا في مجلس الأمن مؤيدين. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات على الأقل مؤيدًا ولا يحق له استخدام الفيتو من قبل روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا.

وحذرت نائبة مدير المساعدات بالأمم المتحدة "أورسولا مولر" المجلس يوم الخميس من أنه بدون العمليات العابرة للحدود "سنشهد نهاية فورية للمساعدات التي تدعم ملايين المدنيين".

وأضافت، هذا من شأنه أن يسبب زيادة سريعة في الجوع والمرض، مما يؤدي إلى الموت والمعاناة ومزيد من النزوح - بما في ذلك عبر الحدود - بالنسبة للسكان المستضعفين الذين عانوا بالفعل من مأساة لا توصف نتيجة لنحو تسع سنوات من الصراع ".

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ومنذ عام 2014، عبرت الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن في أربعة أماكن يصرح بها سنويًا مجلس الأمن. وفي محاولة للتوصل إلى حل وسط مع روسيا، أسقطت بلجيكا والكويت وألمانيا نقطة العبور الأردنية من مشروعهم.

ينتهي التفويض الحالي للمعابر الحدودية الأربعة في تركيا والعراق والأردن في 10 يناير، لذا ما زال بإمكان مجلس الأمن محاولة التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن بعض الدبلوماسيين أقروا بأن ذلك قد يكون الآن صعبًا.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد 14 قرارًا لمجلس الأمن منذ أن قام الرئيس السوري بشار الأسد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011 الذي أدى إلى حرب أهلية. ثم استخدم مسلحو داعش الفوضى للاستيلاء على الأراضي في سوريا والعراق.

وأخبر سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني المجلس يوم الخميس: "العالم يراقب. والمجتمع الدولي يراقب. لكننا لسنا هنا للمشاهدة فقط، مضيفًا، نحن هنا للمساعدة واتخاذ الإجراءات الأمر لا يتعلق بنا. الأمر كله يتعلق بإنقاذ الشعب السوري على الأرض".