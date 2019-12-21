كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوقع على قانون موجه ضد الحكومة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه وقع على "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الموجه ضد حكومة دمشق.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، قالت فيه إن هذا القانون يمنح السلطات الأمريكية أدوات لـ"المساعدة في إنهاء النزاع المروع المستمر" من خلال "التشجيع على مساءلة" حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا أن القانون يقضي بمعاقبة المسؤولين عن "قتل المدنيين على نطاق واسع والفظائع العديدة المرتكبة في سوريا، لاسيما باستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية".

وأضاف البيان: "قانون قيصر" ينص على فرض عقوبات وقيود على هؤلاء الذين يقدمون دعما إلى مسؤولين في حكومة دمشق، بالإضافة إلى ملاحقة مواطني سوريا والدول الأخرى الذين يعدون "مسؤولين أو متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة في سوريا".

وتابع: القانون يهدف إلى حرمان الحكومة السورية من الموارد المالية التي تستفيد منها لـ" تغذية حملة العنف والتدمير التي أودت بأرواح مئات آلاف المدنيين"، مشددا على أن "قانون قيصر" يوجه رسالة واضحة مفادها أنه "لا يجب على أي طرف أجنبي خوض أي أعمال مع نظام كهذا أو إثرائه بأي طريقة أخرى".

Advertisements

وذكر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن اسم القانون الجديد تم اختياره لتكريم مصور سابق في الجيش السوري "خاطر بحياته عندما سرب إلى خارج سوريا ألوف الصور التي توثق تعذيب وقتل المعتقلين داخل سجون النظام".

وقال بومبيو إن تبني "قانون قيصر" هو "خطوة مهمة في سبيل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي يقترفها الأسد ونظامه"، وتابع: "هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب من ضمان العدالة لهؤلاء الذين يعانون من وحشية النظام".

ووقع ترامب على القانون الجديد ضمن إقراره الموازنة الدفاعية الأمريكية بمبلغ 738 مليار دولار.