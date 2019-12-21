كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: استمرار الاحتجاجات للمطالبة برحيل الطبقة الحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر عراقية، اليوم السبت، استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في المحافظات الجنوبية، للمطالبة برحيل الطبقة الحاكمة.

وشارك مجاميع طلابية، في اعتصام قضاء الرميثة في محافظة المثنى، مشيرة إلى أن الإضراب عن الدوام سيستمر لحين تلبية جميع مطالب الشعب.

وبحسب قناة العربية، قد أمر قائد شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيق في اغتيال الناشط على العصمي الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة.

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وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحرق المتظاهرون مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة وقطع الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على اغتيال الناشط العصمي.

وأفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العصمي بسبب مشاركاته المستمرة في التظاهرات الاحتجاجية ودعواته لرحيل الأحزاب والطبقة الحاكمة.

وأعلن متظاهرو محافظة ذي قار في العراق، اليوم السبت، عن مطالبهم الواجب على الحكومة ومجلس النواب تنفيذُها، وذلك بعد أن شهدت المحافظة ليلة ساخنة عقب اغتيال الشاب حسين علي العصمي، وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في المحافظة.