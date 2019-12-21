كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تستدعي المبعوث الماليزي بشأن تصريحات رئيس الوزراء حول قانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، المبعوث الماليزي بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بشأن قانون الجنسية.

ووفقًا لوزارة الخارجية الهندية، كانت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي "غير مطلعة وغير حساسة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق، انتقد مهاتير محمد قانون الجنسية الجديد في الهند، وقال على هامش قمة كوالالمبور لعام 2019: "الناس يموتون بسبب هذا القانون. لماذا هناك ضرورة للقيام بذلك في كل حين، طوال 70 عامًا، عاشوا معًا كمواطنين دون أي مشكلة؟".

رفضت المحكمة العليا الهندية يوم الأربعاء تعليق تنفيذ قانون الجنسية بصيغته المعدلة، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في البلاد.

في الأسبوع الماضي، أقر البرلمان الهندي مشروع القانون، الذي سمح للجنسية للهندوس والبوذيين واليان والمسيحيين والسيخ والبارسيين الذين يواجهون الاضطهاد في البلدان المجاورة.

الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد في الهند هي نتيجة لتمرير البرلمان مشروع قانون الأسبوع الماضي، والذي سمح للجنسية للهندوس والبوذيين والجاينيّة والمسيحيين والسيخ والبارسيين بالاضطهاد في البلدان المجاورة. Advertisements

أغضب القانون المسلمين الهنود، الذين يعتقدون أنه ينتهك الدستور، لأنه يضطهد مجموعة من المواطنين في بلد علماني رسميًا لأسباب دينية. يخشى سكان الولايات الشمالية الشرقية في البلاد من أن ملايين الأشخاص من بنجلاديش يمكنهم الاستقرار بشكل قانوني في مناطقهم، مما قد يهدد مصالح السكان المحليين.

جدير بالذكر، أن مصادر طبية هندية، أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في ولاية أوتار برادش، إلى 11 شخصا، من جراء أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية..

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر طبية، أن 11 شخصا، بينهم طفل في الثامنة من عمره، لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى مصادمات عنيفة مع الشرطة يومي الخميس والجمعة.

وكان من بين الضحايا 6 لقوا مصرعهم بمصادمات وقعت عقب صلاة الجمعة في الولاية التي شهدت أعنف المواجهات المنددة بالقانون الجديد، كما أصيب 6 من أفراد الشرطة خلال المواجهات في أوتار برادش.

وبحسب القناة لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة من قبل السلطات في عدد من مناطق الولاية، حيث سبق أن أعلنت الشرطة عن تطبيق اجراءات منع التظاهرات في 52 مديرية بالولاية.

وكانت ولاية أوتار برادش قد شهدت تظاهرات ضخمة، الجمعة، اعتقلت السلطات على أثرها 350 شخصا.